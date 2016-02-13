ВОЗ: Распространение вируса Зика отмечено с 2007 года в 39 странах

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Локальная передача вируса Зика была отмечена с января 2007 года в 39 странах, и его география неуклонно расширяется. Как передает Report, об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

В ее еженедельном информационном бюллетене отмечается, что "о локальной циркуляции вируса с января 2007 года сообщили 39 стран, и его географическое распространение неуклонно расширяется".

При этом шесть стран и территорий - Бразилия, Венесуэла, Колумбия, Сальвадор, Суринам и Французская Полинезия - информировали ВОЗ об увеличении числа случаев микроцефалии или синдрома Гийена-Барре. В свою очередь, Пуэрто-Рико и Мартиника сообщили о случаях синдрома Гийена-Барре, связанных с заражением вирусом Зика, хотя численного роста таких заболеваний у них не произошло.

ВОЗ напомнила в своем бюллетене, что "на настоящий момент нет научных свидетельств, подтверждающих связь между вирусом Зика и микроцефалией или синдромом Гийена-Барре". Вместе с тем, во всемирной организации подчеркивают, что недавно полученные свидетельства дают основания предполагать, что во время беременности "вирус Зика может быть связан с микроцефалией у новорожденных детей".