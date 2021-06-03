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ВОЗ признает необходимость ускорения преквалификации вакцин

ВОЗ признает необходимость ускорения преквалификации вакцин Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признает необходимость оптимизации процедуры преквалификации вакцин с целью ускорения процесса рассмотрения заявок.
Другие страны
3 июня 2021 г. 13:02
ВОЗ признает необходимость ускорения преквалификации вакцин

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признает необходимость оптимизации процедуры преквалификации вакцин с целью ускорения процесса рассмотрения заявок.

Как передает Report, об этом заявил в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

"У нас состоялась очень хорошая беседа с министром здравоохранения [РФ] Михаилом Мурашко. И я полностью согласен с тем, что нам необходимо как можно скорее приложить все возможные усилия, чтобы обеспечить широкий охват вакцинами", - сказал он.

"Сама ВОЗ не является регулирующим органом. Мы делаем то, что мы называем предварительной квалификацией, - отметил Клюге. - Так что мы даем рекомендации по безопасности, эффективности, качеству. Но, конечно, мы также основываемся на данных от самих стран. Но ключевой посыл, я думаю, верный: каждый должен двигаться и делать это немного быстрее".

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