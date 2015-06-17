ВОЗ предупредила о возможном появлении MERS в России

Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не исключила, что коронавирус ближневосточного респираторного синдрома может появиться и в России.

Как отмечает Report, данное предостережение озвучил РИА Новости помощник гендиректора ВОЗ Кейджи Фукуда.

"Я думаю, что коронавирус может появиться буквально в любом месте мира. Если есть зараженный путешественник, который приехал с Ближнего Востока в Южную Корею, то почему любая другая страна может этого избежать? (...) Россия должна быть готова", - заявил он.

Кроме того, в заявлении ВОЗ, распространенном в среду, 17 июня, говорится, что необходимости объявления чрезвычайной ситуации в связи с распространением MERS на международном уровне пока нет.

По данным Роспотребнадзора, в России приняты все меры по недопущению проникновения коронавируса на территорию страны. Как отмечала вице-премьер Ольга Голодец, в России давно идет работа над разработкой вакцины против MERS. Отвечая на вопрос, есть ли опасения появления вируса в России, она сказала, что "опасения есть всегда".

"У нас санэпидемблагополучие всегда стоит на особом контроле, поэтому проводится серьезная профилактическая работа, и мы можем быть спокойны", - добавила Голодец.