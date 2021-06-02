ВОЗ не рекомендует специальных проверок на границах на заражение людей вирусом H10N3

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует проводить специальные проверки на птичий грипп H10N3 на границах между странами, а также вводить какие-либо ограничения на торговлю или поездки в связи с выявлением в Китае первого в мире случая з

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует проводить специальные проверки на птичий грипп H10N3 на границах между странами, а также вводить какие-либо ограничения на торговлю или поездки в связи с выявлением в Китае первого в мире случая заражения человека этим вирусом.

Как передает Report, об этом заявил ТАСС во вторник официальный представитель женевской штаб-квартиры ВОЗ Тарик Яшаревич.

"ВОЗ не рекомендует проведения специального скрининга на пунктах въезда в том, что касается этого события. Не рекомендовано также применение каких-либо ограничений на путешествия и торговлю", - отметил он.

Ранее во вторник Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР сообщил, что 41-летний мужчина из города Чжэньцзян в восточной китайской провинции Цзянсу в конце апреля почувствовал жар, спустя несколько дней из-за ухудшения состояния он обратился к врачу и был госпитализирован. К настоящему времени его состояние стабилизировалось и почти полностью соответствует критериям для выписки из больницы.

28 мая национальный центр по контролю и профилактике заболеваний после получения материалов пациента провел их анализ и пришел к выводу, что мужчина был инфицирован H10N3. Все контактировавшие с ним люди помещены под медицинское наблюдение, заболевших среди них пока не выявлено.