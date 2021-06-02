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ВОЗ не рекомендует специальных проверок на границах на заражение людей вирусом H10N3

ВОЗ не рекомендует специальных проверок на границах на заражение людей вирусом H10N3 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует проводить специальные проверки на птичий грипп H10N3 на границах между странами, а также вводить какие-либо ограничения на торговлю или поездки в связи с выявлением в Китае первого в мире случая з
Другие страны
2 июня 2021 г. 05:36
ВОЗ не рекомендует специальных проверок на границах на заражение людей вирусом H10N3

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует проводить специальные проверки на птичий грипп H10N3 на границах между странами, а также вводить какие-либо ограничения на торговлю или поездки в связи с выявлением в Китае первого в мире случая заражения человека этим вирусом.

Как передает Report, об этом заявил ТАСС во вторник официальный представитель женевской штаб-квартиры ВОЗ Тарик Яшаревич.

"ВОЗ не рекомендует проведения специального скрининга на пунктах въезда в том, что касается этого события. Не рекомендовано также применение каких-либо ограничений на путешествия и торговлю", - отметил он.

Ранее во вторник Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР сообщил, что 41-летний мужчина из города Чжэньцзян в восточной китайской провинции Цзянсу в конце апреля почувствовал жар, спустя несколько дней из-за ухудшения состояния он обратился к врачу и был госпитализирован. К настоящему времени его состояние стабилизировалось и почти полностью соответствует критериям для выписки из больницы.

28 мая национальный центр по контролю и профилактике заболеваний после получения материалов пациента провел их анализ и пришел к выводу, что мужчина был инфицирован H10N3. Все контактировавшие с ним люди помещены под медицинское наблюдение, заболевших среди них пока не выявлено.

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