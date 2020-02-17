ВОЗ о количестве зараженных коронавирусом за пределами Китая

Количество зараженных новым коронавирусом за пределами Китая достигло 694, три человека скончались.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил на брифинге в понедельник генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Китай сообщил о 70 635 случаях заражения COVID19, включая 1772 скончавшихся. За последние 24 часа Китай сообщил о 2051 клинически и лабораторно подтвержденных новых случаях заражения. За пределами Китая ВОЗ получила сообщения о 694 случаях СOVID19 в 25 странах мира и трех погибших", - сказал он.