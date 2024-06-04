Советники Эрдогана и Байдена подчеркнули важность мирного соглашения между Баку и Ереваном

Главный советник президента Турции по внешней политике и безопасности Акиф Чагатай Кылыч и помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе телефонного разговора подчеркнули важность мирного соглашения между Азербайджаном и Армен

Главный советник президента Турции по внешней политике и безопасности Акиф Чагатай Кылыч и помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе телефонного разговора подчеркнули важность мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report , об этом говорится в пресс-релизе Белого дома.

Согласно информации, стороны также приветствовали улучшение отношений между Турцией и Грецией.

Агентство "Анадолу", в свою очередь, сообщило, что в ходе разговора были обсуждены турецко-американские отношения, "продолжающиеся атаки Израиля в секторе Газа", ситуация в Украине и региональные вопросы.

"Кылыч и Салливан обменялись мнениями по вопросам сотрудничества в борьбе с терроризмом, в частности с группировками РКК, ИГИЛ и ФЕТО", - отмечает агентство.