Джокович стал рекордсменом по количеству побед в матчах на турнирах Большого шлема

Серб Новак Джокович обыграл аргентинца Франсиско Черундоло в матче четвертого круга чемпионата Roland Garros в Париже, побив общий рекорд побед.
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Прежний рекорд принадлежал швейцарцу Роджеру Федереру, в активе которого 369 выигранных матчей на подобных соревнованиях.
В четвертьфинале серб сыграет с победителем матча между норвежцем Каспером Руудом (7) и американцем Тейлором Фритцем (12).
Новаку Джоковичу 37 лет, он является первой ракеткой мира, на его счету 98 побед на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), в том числе 24 победы на турнирах Большого шлема - рекорд в одиночном разряде среди мужчин. Спортсмен является бронзовым призером Олимпийских игр (2008) и обладателем Кубка Дэвиса (2010).
Roland Garros - один из четырех турниров Большого шлема. Соревнования проводятся на грунтовом покрытии. Турнир завершится 9 июня, его призовой фонд составил более 53,47 млн. евро.