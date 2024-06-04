Джокович стал рекордсменом по количеству побед в матчах на турнирах Большого шлема

Серб Новак Джокович обыграл аргентинца Франсиско Черундоло в матче четвертого круга чемпионата Roland Garros в Париже, побив общий рекорд побед.

Серб Новак Джокович обыграл аргентинца Франсиско Черундоло в матче четвертого круга чемпионата Roland Garros в Париже, побив общий рекорд побед.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, Джокович одержал 370-ю победу в матчах на турнирах Большого шлема и стал рекордсменом по этому показателю среди мужчин и женщин в Открытую эру (с 1968 года, когда все игроки, включая любителей, получили право участвовать в любых соревнованиях).

Прежний рекорд принадлежал швейцарцу Роджеру Федереру, в активе которого 369 выигранных матчей на подобных соревнованиях.

В четвертьфинале серб сыграет с победителем матча между норвежцем Каспером Руудом (7) и американцем Тейлором Фритцем (12).

Новаку Джоковичу 37 лет, он является первой ракеткой мира, на его счету 98 побед на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), в том числе 24 победы на турнирах Большого шлема - рекорд в одиночном разряде среди мужчин. Спортсмен является бронзовым призером Олимпийских игр (2008) и обладателем Кубка Дэвиса (2010).

Roland Garros - один из четырех турниров Большого шлема. Соревнования проводятся на грунтовом покрытии. Турнир завершится 9 июня, его призовой фонд составил более 53,47 млн. евро.