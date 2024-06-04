США расширили санкционный список по Ирану

Соединенные Штаты присоединились к Европейскому союзу и ввели санкции в отношении четырех юридических и одного физического лица в Иране за разработку беспилотных летательных аппаратов.

Соединенные Штаты присоединились к Европейскому союзу и ввели санкции в отношении четырех юридических и одного физического лица в Иране за разработку беспилотных летательных аппаратов.

Как передает Report , об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

В его письменном заявлении говорится, что под ограничительные меры попали "четыре структуры, связанные с компанией Rayan Roshd Afzar ("Райан рошд афзар"), которая ранее уже была внесена в американские черные списки, а также представитель руководства Организации авиационной промышленности Ирана.

Аналогичные санкции ввел и ЕС, отметил Миллер. По его словам, речь идет о первом применении ЕС "новых полномочий по введению санкций за дестабилизирующее поведение Ирана и поддержку терроризма на Ближнем Востоке".

США обвиняют Иран в поддержке терроризма на Ближнем Востоке. Тегеран такие обвинения Вашингтона отвергает.