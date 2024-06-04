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США расширили санкционный список по Ирану

США расширили санкционный список по Ирану Соединенные Штаты присоединились к Европейскому союзу и ввели санкции в отношении четырех юридических и одного физического лица в Иране за разработку беспилотных летательных аппаратов.
Другие страны
4 июня 2024 г. 02:54
США расширили санкционный список по Ирану

Соединенные Штаты присоединились к Европейскому союзу и ввели санкции в отношении четырех юридических и одного физического лица в Иране за разработку беспилотных летательных аппаратов.

Как передает Report, об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

В его письменном заявлении говорится, что под ограничительные меры попали "четыре структуры, связанные с компанией Rayan Roshd Afzar ("Райан рошд афзар"), которая ранее уже была внесена в американские черные списки, а также представитель руководства Организации авиационной промышленности Ирана.

Аналогичные санкции ввел и ЕС, отметил Миллер. По его словам, речь идет о первом применении ЕС "новых полномочий по введению санкций за дестабилизирующее поведение Ирана и поддержку терроризма на Ближнем Востоке".

США обвиняют Иран в поддержке терроризма на Ближнем Востоке. Тегеран такие обвинения Вашингтона отвергает.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ PUA istehsalı ilə məşğul olan İranın 4 hüquqi və 1 fiziki şəxsinə sanksiya tətbiq edib

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