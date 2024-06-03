Председательство в Совбезе ООН перешло к Южной Корее

Южная Корея в июне будет председательствовать в Совете Безопасности ООН.

Южная Корея в июне будет председательствовать в Совете Безопасности ООН.

Как сообщает американское бюро Report , южнокорейский постпред при всемирной организации Хван Чжун Гук рассказал на брифинге о вопросах, которые будут на повестке Совета в течение месяца.

Он отметил, что за указанный период запланированы две встречи по кибербезопасности.

"На повестке стоит продолжающаяся война на Ближнем Востоке и обсуждение проекта резолюции, предложенной Алжиром в связи с этим конфликтом. Дискуссии и переговоры могут занять некоторое время. Ситуация в Газе в настоящее время говорит нам о необходимости возобновления переговоров", - указал дипломат.

По его словам, в июне также планируется созвать заседание СБ ООН, на котором будут обсуждаться провокации КНДР против Южной Кореи.

"В настоящее время Северная Корея совершает провокации, включая испытания баллистических ракет малой дальности и действия военной разведки. Мы решительно реагируем на эти провокации", - заявил Хван Чжун Гук.