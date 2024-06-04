Генпрокуратура Турции расследует нападение на корреспондента CNN Türk в США

Генпрокуратура Анкары возбудила дело по факту произошедшего в США нападения на корреспондента телеканала CNN Türk Юнуса Паксоя во время его репортажа из штата Пенсильвания.

Генпрокуратура Анкары возбудила дело по факту произошедшего в США нападения на корреспондента телеканала CNN Türk Юнуса Паксоя во время его репортажа из штата Пенсильвания.

Как передает Report , об этом пишет газета Yeni Şafak.

Издание сообщает, что расследование ведется по фактам "умышленного нанесения телесных повреждений" и "нанесения ущерба имуществу" в ходе нападения со стороны членов организации ФЕТО, которую Турция признала террористической и ответственной за попытку путча в 2016 году.

Отмечается, что личность напавшего на журналиста человека установлена. Это беглый адвокат Ахмет Джан. Он находится в "синем списке" (второй по опасности - ред.) разыскиваемых преступников МВД Турции, и за его поимку установлена награда в размере 3 млн лир (около $93 тыс.). Сообщается, что он бежал в США после коррупционного скандала 2013 года и известен как "теневой министр юстиции" ФЕТО.

Напомним, что ранее МИД Турции осудил упомянутое нападение и заявил, что власти США принимают необходимые меры для привлечения к ответственности виновных.