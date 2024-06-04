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Генпрокуратура Турции расследует нападение на корреспондента CNN Türk в США

Генпрокуратура Турции расследует нападение на корреспондента CNN Türk в США Генпрокуратура Анкары возбудила дело по факту произошедшего в США нападения на корреспондента телеканала CNN Türk Юнуса Паксоя во время его репортажа из штата Пенсильвания.
Другие страны
4 июня 2024 г. 02:13
Генпрокуратура Турции расследует нападение на корреспондента CNN Türk в США

Генпрокуратура Анкары возбудила дело по факту произошедшего в США нападения на корреспондента телеканала CNN Türk Юнуса Паксоя во время его репортажа из штата Пенсильвания.

Как передает Report, об этом пишет газета Yeni Şafak.

Издание сообщает, что расследование ведется по фактам "умышленного нанесения телесных повреждений" и "нанесения ущерба имуществу" в ходе нападения со стороны членов организации ФЕТО, которую Турция признала террористической и ответственной за попытку путча в 2016 году.

Отмечается, что личность напавшего на журналиста человека установлена. Это беглый адвокат Ахмет Джан. Он находится в "синем списке" (второй по опасности - ред.) разыскиваемых преступников МВД Турции, и за его поимку установлена награда в размере 3 млн лир (около $93 тыс.). Сообщается, что он бежал в США после коррупционного скандала 2013 года и известен как "теневой министр юстиции" ФЕТО.

Напомним, что ранее МИД Турции осудил упомянутое нападение и заявил, что власти США принимают необходимые меры для привлечения к ответственности виновных.

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