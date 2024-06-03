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Страны G7 призвали ХАМАС поддержать предложение США по Газе

Страны G7 призвали ХАМАС поддержать предложение США по Газе Страны Группы семи (G7) высказались в поддержку проекта соглашения о прекращении огня в секторе Газа, предложенного президентом США Джо Байденом и просят радикальное движение ХАМАС принять его.
Другие страны
3 июня 2024 г. 23:41
Страны G7 призвали ХАМАС поддержать предложение США по Газе

Страны Группы семи (G7) высказались в поддержку проекта соглашения о прекращении огня в секторе Газа, предложенного президентом США Джо Байденом и призвали радикальное движение ХАМАС принять его.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном совместном заявлении лидеры стран G7.

"Мы, лидеры Группы семи, полностью одобряем и будем поддерживать соглашение, с предложением которого выступил президент Байден и которое направлено на прекращение огня в секторе Газа, немедленное освобождение заложников и оказание гуманитарной помощи населению Газы, вплоть до окончательного урегулирования кризиса", - говорится в заявлении.

В нем также подтверждается принцип разрешения кризиса на основе создания двух государств при обеспечении безопасности Израиля.

"Мы призываем ХАМАС принять это соглашение, которое Израиль готов выполнять", - отмечается в документе.

Ранее президент США огласил условия нового проекта соглашения по мирному урегулированию, которое состоит из трех этапов. Первый рассчитан на шесть недель и подразумевает полное прекращение огня, вывод израильских войск из населенных районов Газы, освобождение удерживаемых движением ХАМАС заложников в обмен на освобождение из тюрем сотен палестинских заключенных. Кроме того, в этот период стороны должны начать переговоры, а режим прекращения огня будет действовать до достижения взаимопонимания.

Вторая фаза предполагает освобождение всех остающихся в живых заложников, в том числе военнослужащих. Третий этап - это реконструкция сектора Газа и передача близким останков погибших израильтян.

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