О нас

В Сербии высказались против введения антироссийских санкций

В Сербии высказались против введения антироссийских санкций Более 84% опрошенных граждан Сербии не считают целесообразным присоединение страны к санкционной политике, направленной против России.
Другие страны
3 июня 2024 г. 22:27
В Сербии высказались против введения антироссийских санкций

Более 84% опрошенных граждан Сербии не считают целесообразным присоединение страны к санкционной политике, направленной против России.

Как передает Report, такие данные приводятся в опубликованном материале издания "Новая сербская политическая мысль" (НСПМ), занимающегося исследованиями в политической сфере.

"Обычно количество людей, выступающих против антироссийских экономических санкций, колебалось от 79 до 82%, но на этот раз 84,6% граждан Сербии сказали санкциям "нет", - подчеркнул основатель и главный редактор издания Джордже Вукадинович.

Кроме того, 37,7% респондентов не верят во вступления Сербии в ЕС в течение следующих 10 лет, 41% считают, что шансы "очень малы".

По данным исследования, 69,1% жителей Сербии считают США и Запад виновными в конфликте в Украине, 7% опрошенных уверены, что вся ответственность лежит на Киеве и 4,9% видят основную причину конфликта в действиях Москвы.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Составлен поименный список азербайджанцев, изгнанных со своих исконных земель в Западном Азербайджане
Составлен поименный список азербайджанцев, изгнанных со своих исконных земель в Западном Азербайджане
3 июня 2024 г. 10:22
Посол: В Баку в этом году пройдут очередные политические консультации между Азербайджаном и Бельгией
Посол: В Баку в этом году пройдут очередные политические консультации между Азербайджаном и Бельгией
31 мая 2024 г. 17:00
Посол: Бельгия приветствует достигнутый успех в двустороннем диалоге между Баку и Ереваном
Посол: Бельгия приветствует достигнутый успех в двустороннем диалоге между Баку и Ереваном
31 мая 2024 г. 16:35
Петерсманс: Климатическая конференция COP29 станет великим моментом для азербайджанской дипломатии
Петерсманс: Климатическая конференция COP29 станет великим моментом для азербайджанской дипломатии
31 мая 2024 г. 13:10
Посол: Бельгия помогает Азербайджану решить серьезную проблему - очистку от мин Карабаха
Посол: Бельгия помогает Азербайджану решить серьезную проблему - очистку от мин Карабаха
31 мая 2024 г. 10:43
Мохаммед Абу Лабан: Водород может стать геополитическим преимуществом для Азербайджана
Мохаммед Абу Лабан: Водород может стать геополитическим преимуществом для Азербайджана
30 мая 2024 г. 15:04
Абдулла Салех Аль-Моаллем: Надеемся, что Карабах как можно скорее будет очищен от мин
Абдулла Салех Аль-Моаллем: Надеемся, что Карабах как можно скорее будет очищен от мин
30 мая 2024 г. 13:19
Хуоре Тевопе: Французская Полинезия нуждается в международной поддержке
Хуоре Тевопе: Французская Полинезия нуждается в международной поддержке
29 мая 2024 г. 20:40
Клифф Луссан: Придаем большое значение поддержке Азербайджана и БИГ в борьбе с колониализмом
Клифф Луссан: Придаем большое значение поддержке Азербайджана и БИГ в борьбе с колониализмом
29 мая 2024 г. 20:21
ЕБРР: Первый кредит Азербайджану для зеленого перехода может быть одобрен до конца года
ЕБРР: Первый кредит Азербайджану для "зеленого перехода" может быть одобрен до конца года
29 мая 2024 г. 15:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi