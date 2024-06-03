В Сербии высказались против введения антироссийских санкций

Более 84% опрошенных граждан Сербии не считают целесообразным присоединение страны к санкционной политике, направленной против России.

Более 84% опрошенных граждан Сербии не считают целесообразным присоединение страны к санкционной политике, направленной против России.

Как передает Report , такие данные приводятся в опубликованном материале издания "Новая сербская политическая мысль" (НСПМ), занимающегося исследованиями в политической сфере.

"Обычно количество людей, выступающих против антироссийских экономических санкций, колебалось от 79 до 82%, но на этот раз 84,6% граждан Сербии сказали санкциям "нет", - подчеркнул основатель и главный редактор издания Джордже Вукадинович.

Кроме того, 37,7% респондентов не верят во вступления Сербии в ЕС в течение следующих 10 лет, 41% считают, что шансы "очень малы".

По данным исследования, 69,1% жителей Сербии считают США и Запад виновными в конфликте в Украине, 7% опрошенных уверены, что вся ответственность лежит на Киеве и 4,9% видят основную причину конфликта в действиях Москвы.