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В Словакии рассказали о состоянии премьер-министра Фицо после покушения

В Словакии рассказали о состоянии премьер-министра Фицо после покушения Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, на которого три недели назад было совершено покушение, проходит медицинскую реабилитацию в домашних условиях.
Другие страны
4 июня 2024 г. 00:29
В Словакии рассказали о состоянии премьер-министра Фицо после покушения

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, на которого три недели назад было совершено покушение, проходит медицинскую реабилитацию в домашних условиях.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам вице-премьер и министр обороны республики Роберт Калиняк.

"Господин премьер-министр Роберт Фицо проходит курс реабилитации и восстанавливается", - сказал Калиняк. Процесс восстановления продлится, по его словам, минимум несколько недель.

Вице-спикер Национального совета (парламента) Словакии Любош Блаха, слова которого привела газета DennikN, заявил, что премьер уже через месяц может направиться с запланированным визитом в КНР.

Напомним, что покушение на Фицо было совершено 15 мая в городе Гандлова на западе Словакии. Премьер получил несколько ранений и перенес ряд операций. Он был переведен из больницы, где ему провели несколько операций, на режим домашнего лечения.

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