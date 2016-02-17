 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ВОЗ: На борьбу с вирусом Зика потребуется 56 млн. долларов

    Разрабатывается сразу несколько вакцин от вируса Зика, к их разработке подключились 15 фармацевтических компаний

    Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Для борьбы с распространением вируса Зика требуется 56 млн. долларов. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом заявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Эти деньги должны пойти в том числе на вакцину и проведение диагностики.

    25 млн. долларов собственных средств ВОЗ потратит на контроль за распространением комаров, которые переносят вирус.

    В настоящее время разрабатывается сразу несколько вакцин от вируса Зика, к их разработке подключились 15 фармацевтических компаний.

    Как заявили в ВОЗ ранее, полномасштабные испытания вакцин начнутся не ранее, чем через полтора года.

    Ранее организация предупредила о возросшей с наступлением весны опасности распространения вируса Зика в Европе.

    Чаще всего болезнь проходит бессимптомно. Опасность она представляет в основном для женщин, планирующих завести ребенка, так как может вызывать микроцефалию у некоторых новорожденных.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi