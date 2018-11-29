Воробьи защитят родной город Альберта Эйнштейна от террористов

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Власти немецкого города Ульм креативно подошли к вопросу усиления безопасности во время проведения рождественских ярмарок.

Как передает Report со ссылкой на портал Tag24, здесь перед одним из главных входов на рынок установили пять бетонных воробьев длиной до двух метров и весом до двух тонн. Это сделано для того, чтобы на пешеходную улицу во время массовых гуляний не смог выехать автомобиль. При этом красивые птицы намного эстетичнее обычных блоков из бетона, которые устанавливают для той же цели в других городах Германии.

Как пишет, воробьи считаются символом Ульма - древнего города, расположенного на реке Дунай в 70 км от Штутгарта и известного как родина ученого Альберта Эйнштейна.

Власти ожидают, что рождественскую ярмарку, открытую в понедельник, посетит в общей сложности около миллиона человек.

Напомним, в декабре 2016 года в Берлине произошел теракт. Выходец из Алжира на грузовике въехал в толпу гулявших по рождественскому рынку жителей. Тогда погибло 12 человек, свыше 70 получили ранения разной степени тяжести.