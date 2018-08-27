Вооружённые сотрудники ФБР прибыли в дом устроившего стрельбу в Джексонвилле геймера

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ В американском Балтиморе сотрудники Федерального бюро расследований прибыли в дом Дэвида Каца, который подозревается в стрельбе в Джексонвилле во время киберспортивного турнира.

Как сообщает Report, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителя ФБР Дэйва Фитца.

Агентство подчёркивает, что вооружённые сотрудники ФБР в бронежилетах вошли в здание, в котором в настоящее время живёт отец подозреваемого.

Ранее полиция установила личность открывшего стрельбу в американском городе Джексонвилл во время киберспортивного турнира, им оказался 24-летний Дэвид Кац.

По данным ведомства, геймер убил двух человек, после чего покончил с собой.