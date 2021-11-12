Вооруженное нападение в Нигерии: 11 погибших, 13 раненых

Жертвами вооруженного нападения на северо-западе Нигерии стали 11 человек, еще 13 ранены.

Жертвами вооруженного нападения на северо-западе Нигерии стали 11 человек, еще 13 ранены.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил шеф полиции штата Кацина Гамбо Иса.

Так, группа вооруженных лиц открыла стрельбу в районе местного самоуправления Бацари.

По его словам, раненые госпитализированы, сожжены несколько жилых построек, население в панике покинуло свои дома.

Шеф полиции отметил, что в район переброшены дополнительные отряды силовиков. По факту нападения начато расследование.

В Нигерии запрещено использование мотоциклов, так как этот вид транспортных средств наиболее часто используется боевиками и террористами.

На севере африканской стране периодически происходят ожесточенные столкновения между занимающимися животноводством представителями племени фулани и рядом общин, занимающихся сельским хозяйством.

Фулани утверждают, что фермеры пытаются украсть их скот и не допускают животных на пастбища.