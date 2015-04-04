Войска Афганистана за сутки ликвидировали не менее 13 талибов

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 13 боевиков радикального движения "Талибан" были ликвидированы за последние сутки в ходе спецопераций, проводимых вооруженными силами Афганистана, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Операции проводились в провинциях Тахар, Кундуз, Сари-Пуль, Вардак, Газни и Фарах, в результате чего были убиты 13 вооруженных членов группировки "Талибан" и еще 12 получили ранения", — говорится в сообщении МВД Афганистана.

Информация о погибших среди военных не поступала.

В конце минувшего года вооруженные силы НАТО и США официально завершили боевую миссию по содействию безопасности в Афганистане. Как ранее сообщали высокопоставленные представители альянса, вместо контингента Международных сил содействия безопасности в Афганистане (ISAF), максимальный размер которого составлял 139 тыс. человек, с начала 2015 года в стране будет размещено около 12 тыс. человек. Предыдущий год стал рекордным для Афганистана по числу погибших в результате терактов.