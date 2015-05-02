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    Войска Афганистана ликвидировали около 60 боевиков движения "Талибан"

    Военным удалось обнаружить и изъять легкое и тяжелое вооружение боевиков.

    Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Около 60 боевиков радикального движения "Талибан" ликвидированы за последние сутки в ходе спецопераций вооруженных сил Афганистана. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в министерстве внутренних дел страны.

    "Операции были проведены в провинциях Урузган, Забуль, Газни, Гильменд, Логар, Кундуз, Сари-Пуль, Бадахшан, Фарьяб, Пактия, Хост и Баглан, в результате чего по меньшей мере 57 вооруженных членов "Талибана" были убиты, 35 получили ранения, два боевика были задержаны национальными силами безопасности Афганистана", — говорится в сообщении МВД. О потерях среди военнослужащих не сообщается.

    По данным министерства, военным также удалось обнаружить и изъять легкое и тяжелое вооружение боевиков. За этот же период сотрудникам афганской полиции удалось разминировать семь самодельных взрывных устройств.

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