Войска Афганистана ликвидировали около 60 боевиков движения "Талибан"

"Операции были проведены в провинциях Урузган, Забуль, Газни, Гильменд, Логар, Кундуз, Сари-Пуль, Бадахшан, Фарьяб, Пактия, Хост и Баглан, в результате чего по меньшей мере 57 вооруженных членов "Талибана" были убиты, 35 получили ранения, два боевика были задержаны национальными силами безопасности Афганистана", — говорится в сообщении МВД. О потерях среди военнослужащих не сообщается.

По данным министерства, военным также удалось обнаружить и изъять легкое и тяжелое вооружение боевиков. За этот же период сотрудникам афганской полиции удалось разминировать семь самодельных взрывных устройств.