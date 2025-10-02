Военный руководитель Донецкой области: Мы никогда не оставим эту территорию

Военный руководитель Донецкой области Украины, генерал Вадим Флашкин заявил, что ни он, ни его заместители никогда не покинут Донецкую область.

Об этом Флашкин сказал восточноевропейскому бюро Report, комментируя информацию об их дислокации в других частях страны.

По его словам, только женщины и некоторые кадровые и юридические подразделения юридического обеспечения переместились в другие города.

"Все основные подразделения находятся в области, чтобы помогать нашим людям в это трудное время. Мы едины", - отметил Флашкин.