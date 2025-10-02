İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi
    Donetsk vilayətinin hərbi rəhbəri: Buranı heç vaxt tərk etməyəcəyik

    Digər ölkələr
    02 oktyabr, 2025
    13:39
    Vadim Flaşkin

    Ukraynanın Donetsk vilayətinin hərbi rəhbəri, general Vadim Flaşkin ukraynalıların Donetsk vilayətini tərk etməyəcəklərini bildirib.

    "Report"un Şərqi Avropa bürosuna danışan general ölkənin digər yerlərinə dislokasiya olunacaqları ilə bağlı yayılan xəbərlərə aydınlıq gətirib.

    "Nə mən, nə də müavinlərim Donetsk vilayətini heç vaxt tərk etməyəcəyik, daim burada olacağıq", - o deyib.

    V.Fkaşkinin sözlərinə görə, yalnız qadınlar və bəzi bölmələr, hüquqi təminat, kadr təminatı bölmələri digər şəhərlərdədir:

    "Bu çətin vaxtda insanlarımıza kömək etmək üçün bütün əsas bölmələr vilayətdədirlər. Biz burada birik".

    Rusiya-Ukrayna müharibəsi Donetsk
    Военный руководитель Донецкой области: Мы никогда не оставим эту территорию
    Donetsk official: "We will never leave the region"

