Военный парад в Вашингтоне отложили до 2019 года

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Министерство обороны США решило отложить до 2019 года запланированный на ноябрь военный парад, который хотел организовать президент страны Дональд Трамп.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Пентагон.

Американские власти решили провести военный парад по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. По некоторым данным, парад может обойтись Вашингтону в 92 миллиона долларов.

"Мы изначально рассчитывали провести это событие 10 ноября, но теперь решили рассмотреть возможности в 2019 году", — заявил представитель Пентагона Роберт Мэннинг.