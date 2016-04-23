​Военные психологи ЦРУ предстанут перед федеральным судом США за разработку системы пыток

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Федеральный суд США дал ход иску к двум бывшим военным психологам, которые разработали систему допросов для ЦРУ во времена правления президента Джорджа Буша-младшего, сообщает Report со ссылкой Би-би-си.

Иск подала некоммерческая организация Американский союз гражданских свобод. Она представляет интересы трех человек, которых, по данным организации, пытали спецслужбы. Среди них выходцы из Сомали, Ливии и Афганистана, задержанные ЦРУ в 2000-е годы. Один из них умер в Афганистане от гипотермии, спровоцированной пытками. Официальные обвинения никому из них предъявлены не были.

Фактически это первый иск в США, который касается пыток ЦРУ. Ранее, по данным союза, подобные иски не принимались судом из соображений защиты безопасности и интересов США.

Нынешний иск предполагает использование засекреченной информации. Сторонам дали время на то, чтобы решить, что делать с этой информацией в ходе слушаний.

По заявлению союза, психологи Джеймс Митчелл и Брюс Джессен убедили ЦРУ принять "пытки в качестве официальной политики". Программа, которую они разработали, предполагает такие методы давления как голод, побои, пытки бессонницей и обливание водой. Эти методы должны были сломать волю заключенных.