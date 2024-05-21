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Военные Нигерии освободили сотни заложников из плена "Боко харам"

Военные Нигерии освободили сотни заложников из плена "Боко харам" Вооруженные силы Нигерии спасли 350 заложников, находившихся в плену террористической группировки "Боко харам".
Другие страны
21 мая 2024 г. 17:43
Военные Нигерии освободили сотни заложников из плена Боко харам

Вооруженные силы Нигерии спасли 350 заложников, находившихся в плену террористической группировки "Боко харам".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Associated Press (AP) .

Вооруженные силы провели операцию в лесу Самбиса, который простирается вдоль границы Камеруна и Нигера и является основным местом укрытия боевиков. В результате военным удалось спасти 209 детей, 135 женщин и 6 мужчин. Их доставили в Майдугури, административный центр штата Борно, где освобожденных передали гражданским властям.

По данным агентства, у некоторых женщины были на руках младенцы, которые предположительно были рождены в плену в принудительном браке с членами группировки. Одна из бывших пленниц рассказала, что многие женщины не решались на побег из-за опасений за безопасность детей. "Я всегда хотела сбежать, но не могла из-за детей. Если они поймают тебя во время попытки бегства, они будут пытать и отправят в бессрочное заключение", - рассказала Хаджара Умара, которая была освобождена со своими семью детьми.

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