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    Во время взрыва в Ираке погибли 7 человек, 31 ранен

    Теракт совершен в различных частях столицы

    Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ В результате теракта в иракской столице погибли 7 человек, еще 31 ранен. 

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", взрывное устройство, заложенное на дороге в районе Эт-Таджи Багдада, сработало во время проезда военной машины. 

    В результате погиб 1 военнослужащий, четверо ранены. 

    В теракте в кофейне в районе Эль-Газалия столицы двое погибли, 8 человек ранены. В районе Эль-Медиан в результате взрыва заложенной в автомобиле бомбы погиб один человек, пострадали двое. 

    Наряду с этим, в результате взрывов в других районах погибли двое, 17 человек ранены. 

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