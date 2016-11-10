Во время взрыва в Ираке погибли 7 человек, 31 ранен

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ В результате теракта в иракской столице погибли 7 человек, еще 31 ранен.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", взрывное устройство, заложенное на дороге в районе Эт-Таджи Багдада, сработало во время проезда военной машины.

В результате погиб 1 военнослужащий, четверо ранены.

В теракте в кофейне в районе Эль-Газалия столицы двое погибли, 8 человек ранены. В районе Эль-Медиан в результате взрыва заложенной в автомобиле бомбы погиб один человек, пострадали двое.

Наряду с этим, в результате взрывов в других районах погибли двое, 17 человек ранены.