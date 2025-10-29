Во Вьетнаме из-за наводнений погибли не менее девяти человек, пятеро пропали без вести

По меньшей мере девять человек погибли, еще пятеро пропали без вести в результате наводнений, вызванных рекордно обильными осадками в центральном Вьетнаме.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщило местное правительство.

Согласно информации, шесть человек погибли в Дананге, где находится один из самых популярных пляжей страны, и в древнем городе Хойан.

Наводнения также затопили более 103 тыс. домов, в основном в главных туристических зонах страны - Хюэ и Хойане. Количество суточных осадков в этом районе достигло рекордно высокого уровня.