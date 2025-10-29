Во Вьетнаме из-за наводнений погибли не менее девяти человек, пятеро пропали без вести
Другие страны
- 29 октября, 2025
- 09:43
По меньшей мере девять человек погибли, еще пятеро пропали без вести в результате наводнений, вызванных рекордно обильными осадками в центральном Вьетнаме.
Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщило местное правительство.
Согласно информации, шесть человек погибли в Дананге, где находится один из самых популярных пляжей страны, и в древнем городе Хойан.
Наводнения также затопили более 103 тыс. домов, в основном в главных туристических зонах страны - Хюэ и Хойане. Количество суточных осадков в этом районе достигло рекордно высокого уровня.
Последние новости
10:14
Фото
В Агдере бетономешалка упала в овраг, водитель погибПроисшествия
10:12
Золото подешевело на ограниченном спросе на активы-убежищаФинансы
10:09
В Милли Меджлисе проходит международная парламентская конференцияВнешняя политика
10:08
Фото
Семеноводческое предприятие "Azera Toxumçuluq" создаст 20 рабочих мест в СабирабадеАПК
10:04
В Шеки проходит I заседание Рабочей группы стран ОЭС по Шелковому путиВнешняя политика
09:58
Фото
Байрамов встретился с министром королевской канцелярии ОманаВнешняя политика
09:57
Цены на нефть стабильны на фоне разнонаправленных факторовЭнергетика
09:52
Фото
Азербайджанские удобрения из Сабирабада будут поставляться за рубежИнфраструктура
09:47