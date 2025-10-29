Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Во Вьетнаме из-за наводнений погибли не менее девяти человек, пятеро пропали без вести

    Другие страны
    • 29 октября, 2025
    • 09:43
    Во Вьетнаме из-за наводнений погибли не менее девяти человек, пятеро пропали без вести

    По меньшей мере девять человек погибли, еще пятеро пропали без вести в результате наводнений, вызванных рекордно обильными осадками в центральном Вьетнаме.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщило местное правительство.

    Согласно информации, шесть человек погибли в Дананге, где находится один из самых популярных пляжей страны, и в древнем городе Хойан.

    Наводнения также затопили более 103 тыс. домов, в основном в главных туристических зонах страны - Хюэ и Хойане. Количество суточных осадков в этом районе достигло рекордно высокого уровня.

    Vyetnamda daşqınlar nəticəsində azı 9 nəfər ölüb, 5 nəfər itkin düşüb
    Floods kill at least 9, leave 5 missing in central Vietnam

