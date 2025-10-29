İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Vyetnamda daşqınlar nəticəsində azı 9 nəfər ölüb, 5 nəfər itkin düşüb

    Digər ölkələr
    • 29 oktyabr, 2025
    • 09:56
    Vyetnamda daşqınlar nəticəsində azı 9 nəfər ölüb, 5 nəfər itkin düşüb

    Mərkəzi Vyetnamda baş verən daşqınlar nəticəsində ən azı 9 nəfər həlak olub, daha 5 nəfər itkin düşüb.

    "Report" "Reuters" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə yerli hökumət məlumat yayıb.

    Məlumata görə, ölkənin ən məşhur çimərliklərindən birinin yerləşdiyi Dananqda və qədim Hoi An şəhərində altı nəfər həlak olub.

    Daşqınlar həmçinin, əsasən ölkənin əsas turizm zonaları olan Hue və Hoi Anda 103 mindən çox evi su basıb.

    Vyetnam daşqın
    Во Вьетнаме из-за наводнений погибли не менее девяти человек, пятеро пропали без вести

    Son xəbərlər

    10:02

    Ceyhun Bayramov Sultan bin Məhəmməd Əl Nomani ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    10:00

    Milli Məclisdə beynəlxalq parlament konfransı işə başlayıb

    Xarici siyasət
    09:56

    Vyetnamda daşqınlar nəticəsində azı 9 nəfər ölüb, 5 nəfər itkin düşüb

    Digər ölkələr
    09:55

    Azərbaycan Çinin daha bir şəhəri ilə hava əlaqəsi yaratmaq istəyir

    İnfrastruktur
    09:54

    Bakıda "Belçika Müstəmləkəçiliyi: Tanınma və Məsuliyyət" adlı beynəlxalq konfrans keçiriləcək

    Xarici siyasət
    09:54
    Foto

    Şəkidə İƏT ölkələrinin İpək Yolu üzrə İşçi Qrupunun 1-ci iclası keçirilir

    Xarici siyasət
    09:50
    Foto

    Sabirabadda su filtrləri müəssisəsində istehsal olunan cihaz və ehtiyat hissələri ixrac edilir

    Biznes
    09:46

    Minifutbol üzrə Azərbaycan çempionatında mövsümə start verilib

    Futbol
    09:42

    Ağdərədə beton qarışdıran maşın dərəyə aşıb, sürücü ölüb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti