Vyetnamda daşqınlar nəticəsində azı 9 nəfər ölüb, 5 nəfər itkin düşüb
Digər ölkələr
- 29 oktyabr, 2025
- 09:56
Mərkəzi Vyetnamda baş verən daşqınlar nəticəsində ən azı 9 nəfər həlak olub, daha 5 nəfər itkin düşüb.
"Report" "Reuters" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə yerli hökumət məlumat yayıb.
Məlumata görə, ölkənin ən məşhur çimərliklərindən birinin yerləşdiyi Dananqda və qədim Hoi An şəhərində altı nəfər həlak olub.
Daşqınlar həmçinin, əsasən ölkənin əsas turizm zonaları olan Hue və Hoi Anda 103 mindən çox evi su basıb.
Son xəbərlər
10:02
Ceyhun Bayramov Sultan bin Məhəmməd Əl Nomani ilə görüşübXarici siyasət
10:00
Milli Məclisdə beynəlxalq parlament konfransı işə başlayıbXarici siyasət
09:56
Vyetnamda daşqınlar nəticəsində azı 9 nəfər ölüb, 5 nəfər itkin düşübDigər ölkələr
09:55
Azərbaycan Çinin daha bir şəhəri ilə hava əlaqəsi yaratmaq istəyirİnfrastruktur
09:54
Bakıda "Belçika Müstəmləkəçiliyi: Tanınma və Məsuliyyət" adlı beynəlxalq konfrans keçiriləcəkXarici siyasət
09:54
Foto
Şəkidə İƏT ölkələrinin İpək Yolu üzrə İşçi Qrupunun 1-ci iclası keçirilirXarici siyasət
09:50
Foto
Sabirabadda su filtrləri müəssisəsində istehsal olunan cihaz və ehtiyat hissələri ixrac edilirBiznes
09:46
Minifutbol üzrə Azərbaycan çempionatında mövsümə start verilibFutbol
09:42