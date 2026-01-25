Во Франции задержали капитана танкера Grinch

Капитан танкера Grinch, ранее задержанного ВМС Франции у южного побережья страны из-за подозрения на несоответствие регистрационных данных, заключен под стражу в рамках предварительного расследования.

Как передает Report, об этом сообщила прокуратура Марселя.

"24 января 2026 года, после изменения курса танкера Grinch и его прибытия на стоянку в заливе Фос-сюр-Мер, капитан судна был передан ВМС Франции судебным властям. Позднее 58-летний гражданин Индии был помещен под стражу в рамках предварительного расследования, начатого 22 января 2026 года прокуратурой Марселя", - говорится в заявлении.

Отмечается, что все члены экипажа танкера Grinch являются гражданами Индии.

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил 22 января о задержании нефтяного танкера, следовавшего из России.