Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе

    Во Франции задержали капитана танкера Grinch

    Другие страны
    • 25 января, 2026
    • 17:11
    Во Франции задержали капитана танкера Grinch

    Капитан танкера Grinch, ранее задержанного ВМС Франции у южного побережья страны из-за подозрения на несоответствие регистрационных данных, заключен под стражу в рамках предварительного расследования.

    Как передает Report, об этом сообщила прокуратура Марселя.

    "24 января 2026 года, после изменения курса танкера Grinch и его прибытия на стоянку в заливе Фос-сюр-Мер, капитан судна был передан ВМС Франции судебным властям. Позднее 58-летний гражданин Индии был помещен под стражу в рамках предварительного расследования, начатого 22 января 2026 года прокуратурой Марселя", - говорится в заявлении.

    Отмечается, что все члены экипажа танкера Grinch являются гражданами Индии.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил 22 января о задержании нефтяного танкера, следовавшего из России.

    Франция танкер капитан судна задержание расследование
    Fransada "Grinch" tankerinin kapitanı saxlanılıb

    Последние новости

    17:34

    КТК завершил ремонт ВПУ в терминале под Новороссийском

    В регионе
    17:23

    Bild: Германия становится узловым пунктом обороны НАТО

    Другие страны
    17:11

    Во Франции задержали капитана танкера Grinch

    Другие страны
    16:54
    Фото

    Турция и Катар обсудили вопросы региональной повестки

    В регионе
    16:47

    В Баку и на Абшероне ожидается сильный ветер

    Экология
    16:34

    Армия Израиля нанесла удар по боевикам "Хезболлах" на юге Ливана

    Другие страны
    16:21

    СМИ: "Ливерпуль" рассматривает Хаби Алонсо на пост главного тренера

    Футбол
    16:13

    В Турции опровергли установку РЛС в аэропорту Дамаска в военных целях

    В регионе
    16:06

    В Индии при обрушении глиняного карьера погибли три человека

    Другие страны
    Лента новостей