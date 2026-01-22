Макрон заявил о задержании в Средиземном море танкера из России

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о задержании в Средиземном море танкера, следовавшего из России.

Как передает Report, об этом Макрон написал в соцсети X.

"Мы не потерпим никаких нарушений. Сегодня утром [военнослужащие] французского военно-морского флота поднялись на борт нефтяного танкера, следовавшего из России, находящегося под международными санкциями и подозреваемого в использовании провокационного флага. Операция проводилась в открытом море при поддержке ряда наших союзников", - говорится в публикации французского президента.

Он добавил, что операция проводилась в Средиземном море в строгом соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву.

"По данному факту начато судебное расследование. Судно было перенаправлено. Мы намерены отстаивать международное право и обеспечивать эффективное исполнение санкций. Деятельность так называемого "теневого флота" способствует финансированию агрессивной войны против Украины", - отметил Макрон.