    Макрон заявил о задержании в Средиземном море танкера из России

    • 22 января, 2026
    • 18:25
    Макрон заявил о задержании в Средиземном море танкера из России

    Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о задержании в Средиземном море танкера, следовавшего из России.

    Как передает Report, об этом Макрон написал в соцсети X.

    "Мы не потерпим никаких нарушений. Сегодня утром [военнослужащие] французского военно-морского флота поднялись на борт нефтяного танкера, следовавшего из России, находящегося под международными санкциями и подозреваемого в использовании провокационного флага. Операция проводилась в открытом море при поддержке ряда наших союзников", - говорится в публикации французского президента.

    Он добавил, что операция проводилась в Средиземном море в строгом соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву.

    "По данному факту начато судебное расследование. Судно было перенаправлено. Мы намерены отстаивать международное право и обеспечивать эффективное исполнение санкций. Деятельность так называемого "теневого флота" способствует финансированию агрессивной войны против Украины", - отметил Макрон.

    Франция Россия теневой флот танкер Средиземное море задержание судна ВМС Франции Эмманюэль Макрон
    Makron: Aralıq dənizində Rusiyadan gələn tanker saxlanılıb

