Во Франции высмеяли попытки Макрона оправдаться

Президент Франции Эмманюэль Макрон начал оправдываться за свое заявление об отправке европейских вооруженных сил в Украину, заявив о том, что страна не планирует отправлять свои войска в ближайшем будущем.

Президент Франции Эмманюэль Макрон начал оправдываться за свое заявление об отправке европейских вооруженных сил в Украину, заявив о том, что страна не планирует отправлять свои войска в ближайшем будущем.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью чешскому порталу Novinky перед своим визитом в Прагу 5 марта.

Так он отреагировал на волну международной реакции, вызванную на прошлой неделе одним из его заявлений о конфликте в Украине во время встречи с главами 26 государств в Париже.

"В ответ на один вопрос, который мне задали о размещении войск, я сказал, что ничего не исключено. Это не означает, что мы рассматриваем возможность отправки французских войск в Украину в ближайшем будущем", - сказал Макрон.

Между тем, читатели французского портала Le Figaro обсудили его попытки оправдаться.

"Русские, прямо сейчас он может еще что-нибудь сказать, но уже никто не будет воспринимать его всерьез", - считает один из читателей.

Комментаторы также указали на то, что мнение Макрона меняется каждые два дня, поинтересовавшись, что же будет завтра.

"Самым трудным для президента Макрона стало думать, прежде чем говорить", - добавили они.