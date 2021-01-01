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Во Франции в новогоднюю ночь сожгли десятки автомобилей

Во Франции в новогоднюю ночь сожгли десятки автомобилей Во французском Страсбурге в новогоднюю ночь хулиганы подожгли более 30 машин
Другие страны
1 января 2021 г. 06:48
Во Франции в новогоднюю ночь сожгли десятки автомобилей

Во французском Страсбурге в новогоднюю ночь хулиганы подожгли более 30 машин.

Как передает Report со ссылкой на газету Le Figaro, несмотря на комендантский час и запрет на продажу пиротехники, который действовал весь декабрь, в городе были слышны взрывы петард. Полиция арестовала нескольких человек.

В столице Эльзаса уже не первый год происходят беспорядки, связанные с поджогами. Прошлогодняя ночь с 31 декабря на 1 января также ознаменовалась многочисленными поджогами машинами и стычками с полицией.

— Мы не можем себе позволить повторить прошлогоднюю ситуацию. Мы сделали всё возможное, чтобы эта ночь прошла лучше. На данный момент ситуация менее напряжённая, чем в прошлом году, — отметила префект департамента Нижний Рейн Жозиан Шевалье.

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