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    Ильхам Алиев День национальной музыки Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Во Франции стоимость дизеля достигла рекордно высокой отметки

    Другие страны
    • 20 сентября, 2026
    • 13:49
    Во Франции стоимость дизеля достигла рекордно высокой отметки

    Средняя стоимость дизельного топлива во Франции достигла исторического максимума, составив примерно 2,41 евро за литр.

    Как передает Report, это следует из анализа Agence France-Presse (AFP) на основе данных Государственной системы мониторинга цен Министерства экономики и финансов Франции.

    По состоянию на 10:30 (12:30 по Баку) 20 сентября литр дизельного топлива в среднем стоил 2,4097 евро. Расчет производится на основании цен более чем на 8,7 тыс. АЗС по всей стране.

    Отмечается, что рост цен на топливо происходит на фоне энергетического кризиса на Ближнем Востоке, вызванного в основном блокадой Ормузского пролива. Власти Франции ранее заявили о намерении продлить меры поддержки граждан, вынужденных регулярно совершать продолжительные поездки на автомобиле в рабочих целях.

    Франция Дизельное топливо Ормузский пролив Эскалация на Ближнем Востоке

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