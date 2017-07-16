Во Франции сожгли почти 900 машин во время празднования Дня взятия Бастилии

Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ Во Франции в канун празднования Дня взятия Бастилии, а также в сам день праздника подожгли в общей сложности 897 машин.

Как передает Report, об этом сообщает TV5Monde со ссылкой на данные МВД.

В правоохранительных органах также заявили, что полиция 13 и 14 июля задержала 368 человек.

Отмечается, что в 2017 году сожгли немного больше машин, чем в 2016-м, когда огнём было уничтожено 855 автомобилей.

При этом количество задержанных связи с этим в 2016 году было больше — 577.

Ранее сообщалось, что сотни людей приняли участие в протестах во время празднования Дня взятия Бастилии в Париже.