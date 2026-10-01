Во Франции сотни лицеев перейдут на онлайн-обучение из-за массовых протестов

Во Франции сотни лицеев 2 октября перейдут на дистанционное обучение из-за массовых демонстраций учеников и сотрудников школ.

Как передает Report, об этом в эфире телеканала France 2 заявил министр национального образования Эдуар Жеффре.

"Завтра будут закрыты чуть более 400 учебных заведений. Занятия в них пройдут в дистанционном формате", - сказал министр.

По его словам, с начала недели в ходе акций протеста, которые перешли в беспорядки, пострадали 170 старшеклассников и 65 сотрудников учебных заведений.

Жеффре осудил агрессивные действия демонстрантов и нанесение ущерба государственным учреждениям. "Движение лицеистов оказалось в заложниках у крайне агрессивных групп", - отметил министр, заявив о намерении продолжать диалог с профсоюзными и студенческими организациями.

Напомним, что акции протеста старшеклассников начались на прошлой неделе в парижском регионе Иль-де-Франс, распространившись затем на другие регионы Франции. Демонстранты выступают против перегруженного расписания, нехватки преподавателей и других проблем в системе образования. Ранее сообщалось, что в связи с протестами и беспорядками во французских образовательных учреждениях возникли проблемы с организацией учебного процесса.