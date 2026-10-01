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    Во Франции сотни лицеев перейдут на онлайн-обучение из-за массовых протестов

    Другие страны
    • 01 октября, 2026
    • 23:48
    Во Франции сотни лицеев перейдут на онлайн-обучение из-за массовых протестов

    Во Франции сотни лицеев 2 октября перейдут на дистанционное обучение из-за массовых демонстраций учеников и сотрудников школ.

    Как передает Report, об этом в эфире телеканала France 2 заявил министр национального образования Эдуар Жеффре.

    "Завтра будут закрыты чуть более 400 учебных заведений. Занятия в них пройдут в дистанционном формате", - сказал министр.

    По его словам, с начала недели в ходе акций протеста, которые перешли в беспорядки, пострадали 170 старшеклассников и 65 сотрудников учебных заведений.

    Жеффре осудил агрессивные действия демонстрантов и нанесение ущерба государственным учреждениям. "Движение лицеистов оказалось в заложниках у крайне агрессивных групп", - отметил министр, заявив о намерении продолжать диалог с профсоюзными и студенческими организациями.

    Напомним, что акции протеста старшеклассников начались на прошлой неделе в парижском регионе Иль-де-Франс, распространившись затем на другие регионы Франции. Демонстранты выступают против перегруженного расписания, нехватки преподавателей и других проблем в системе образования. Ранее сообщалось, что в связи с протестами и беспорядками во французских образовательных учреждениях возникли проблемы с организацией учебного процесса.

    Эдуард Жеффре Акции протеста во Франции
    Fransada kütləvi etirazlara görə yüzlərlə lisey onlayn təhsilə keçəcək
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