Во Франции разгорается скандал с сотрудником службы безопасности Макрона

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Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Прокуратура Парижа начала предварительное расследование в отношении высокопоставленного сотрудника службы безопасности президента Франции Александра Беналлы, сообщает Report cо ссылкой на французскую газету Le Monde.

Le Monde опубликовала видео, на котором сотрудник службы безопасности президента Франции Александр Беналла нападает на протестующего в Париже во время демонстрации 1 мая. После этого прокуратура начала предварительное расследование в отношении действий Беналлы, которого подозревают в избиении демонстранта. Французская газета уже назвала этот инцидент «государственным скандалом».

На видео видно, что у телохранителя Макрона шлем, который носят cотрудники спецназа, однако Беналла таковым не являлся. Помимо этого, у него была полицейская повязка на руке и рация. Тем не менее, в полиции уже пояснили, что могут привлекать людей для временной работы и предоставлять им шлемы, однако их действия должны ограничиваться «наблюдательной ролью».

Как сообщили в Елисейском дворце, на майской демонстрации Беналла «действовал в течение одного рабочего дня и должен был иметь только наблюдательную роль».

Как отмечает Le Parisien, несколько французских политиков уже потребовали, чтобы Беналла был снят со своей должности.

Между тем, пресс-секретарь Макрона подтвердил информацию Le Monde о том, что Беналла был уволен в течение 15 дней с приостановлением зарплаты и переведен в другой отдел. Теперь он занимает административную должность для обеспечения безопасности мероприятий, организованных в Елисейском дворце.