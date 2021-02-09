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Во Франции разбился вертолет, есть погибшие и раненые

Во Франции разбился вертолет, есть погибшие и раненые Вертолет с пятью пассажирами разбился в горах близ горнолыжного курорта Куршевель во французских Альпах
Другие страны
9 февраля 2021 г. 23:32
Во Франции разбился вертолет, есть погибшие и раненые

Вертолет с пятью пассажирами разбился в горах близ горнолыжного курорта Куршевель во французских Альпах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила префектура департамента Савойя.

Сигнал о крушении поступил примерно в 17:20 по местному времени (20:20 - бакинское время). Он упал в точке на высоте 1,9 тыс. м между озером Розьер и мысом Вийар. Спасатели прибыли на место спустя примерно 40 минут.

По предварительным данным, два человека погибли, еще один в критическом состоянии был доставлен в больницу. Два других пассажира с тяжелыми травмами также были госпитализированы.

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Версия на азербайджанском языке Fransada helikopter qəzaya uğradı, ölənlər və xəsarət alanlar var

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