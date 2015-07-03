Во Франции произошел пожар на АЭС

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Сильный пожар возник на атомной электростанции "Палюэль", расположенной на севере Франции. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, огонь вспыхнул в машинном зале цеха, где находились вспомогательные агрегаты объекта.

Семи десяткам пожарных, срочно прибывшим на территорию электростанции, понадобилось более 6 часов для того, чтобы полностью справиться с возгоранием. Температура огня была настолько высокой, что в машинном зале загорелись некоторые виды металлов.

По данным дирекции АЭС, выброса радионуклидов в результате пожара не произошло, так как данные помещения находятся вне контура ядерных материалов. В этой части объекта располагается, в частности, большой пароконденсатор. Цех находился на ремонте, и все его оборудование было остановлено. При возникновении пожара весь персонал успел покинуть помещение.

Персонал электростанции составляет около 1250 сотрудников.