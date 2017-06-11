Во Франции начался первый тур парламентских выборов

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Во Франции открылись избирательные участки для голосования в первом туре парламентских выборов.
Как передает Report, жителям страны предстоит избрать 577 депутатов нижней палаты парламента - Национального собрания страны из почти 8-ми тысяч кандидатов.
Претенденту, набравшему большинство голосов в первом туре, обеспечена победа. В тех избирательных округах, где победителя сразу не определят, неделю спустя пройдет второй тур голосования.
Отмечается, что безопасность на избирательных участках Франции будут обеспечивать 50 тысяч полицейских.
News DepartmentАвтор новости
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