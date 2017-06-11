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    Во Франции начался первый тур парламентских выборов

    Безопасность на избирательных участках страны будут обеспечивать 50 тысяч полицейских© Alliance

    Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Во Франции открылись избирательные участки для голосования в первом туре парламентских выборов.

    Как передает Report, жителям страны предстоит избрать 577 депутатов нижней палаты парламента - Национального собрания страны из почти 8-ми тысяч кандидатов.

    Претенденту, набравшему большинство голосов в первом туре, обеспечена победа. В тех избирательных округах, где победителя сразу не определят, неделю спустя пройдет второй тур голосования.

    Отмечается, что безопасность на избирательных участках Франции будут обеспечивать 50 тысяч полицейских.

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