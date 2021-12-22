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Во Франции началось извержение вулкана Питон-де-ла-Фурнез

Во Франции началось извержение вулкана Питон-де-ла-Фурнез Извержение вулкана Питон-де-ла-Фурнез началось в среду на французском острове Реюньон, расположенном в Индийском океане.
Другие страны
22 декабря 2021 г. 12:08
Во Франции началось извержение вулкана Питон-де-ла-Фурнез

Извержение вулкана Питон-де-ла-Фурнез началось в среду на французском острове Реюньон, расположенном в Индийском океане.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила местная вулканологическая обсерватория.

По ее данным, специалисты зафиксировали сейсмическую активность на южном склоне вулкана в 01:15 по местному времени, а затем толчки, которые могут сигнализировать о приближении магмы к поверхности. "Никаких визуальных подтверждений начала извержения на веб-камерах комплекса пока не получено из-за плохих погодных условий. <...> Однако наличие сейсмической активности указывает на выделение горячих и раскаленных газов на поверхность и возможность выброса лавы в краткосрочной перспективе", - говорится в коммюнике специалистов.

По соображениям безопасности власти острова временно запретили доступ к кальдере Анкло-Фуке и смотровой площадке Па-де-Белькомб, а также посадку летательных аппаратов вблизи вулкана.

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Версия на английском языке Piton de la Fournaise volcano erupts in France

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