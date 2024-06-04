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Расходы Швейцарии на конференцию по Украине составят до $16,8 млн

Расходы Швейцарии на конференцию по Украине составят до $16,8 млн Расходы Швейцарии на конференцию по Украине могут составить от 10 до 15 млн франков (от 11,2 млн до 16,8 млн долларов).
Другие страны
4 июня 2024 г. 03:22
Расходы Швейцарии на конференцию по Украине составят до $16,8 млн

Расходы Швейцарии на конференцию по Украине могут составить от 10 до 15 млн франков (от 11,2 млн до 16,8 млн долларов).

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба швейцарского парламента.

По данным внешнеполитического ведомства Швейцарии, 10 млн франков из общей суммы пойдут на обеспечение внутренней безопасности, а окончательная сумма расходов на конференцию будет зависеть "от числа делегаций и их уровня".

Швейцария планирует провести 15-16 июня на курорте Бюргеншток конференцию по Украине, на которой будет рассматриваться формула мира, предложенная украинским президентом Владимиром Зеленским. Берн пригласил на нее более 160 делегаций, в том числе из стран Группы семи, Группы двадцати и БРИКС.

По информации украинских СМИ, участие в саммите подтвердили представители от 106 стран мира. Помимо этого сообщается, что для обеспечения безопасности мирного саммита Швейцария мобилизует около 4 000 военнослужащих, а также с 13 по 17 июня в районе саммита будут действовать определенные ограничения воздушного пространства. Это касается некоммерческих полетов и полетов беспилотников. Территория будет постоянно патрулироваться истребителями F/A 18.

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