Расходы Швейцарии на конференцию по Украине составят до $16,8 млн

Расходы Швейцарии на конференцию по Украине могут составить от 10 до 15 млн франков (от 11,2 млн до 16,8 млн долларов).

Расходы Швейцарии на конференцию по Украине могут составить от 10 до 15 млн франков (от 11,2 млн до 16,8 млн долларов).

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба швейцарского парламента.

По данным внешнеполитического ведомства Швейцарии, 10 млн франков из общей суммы пойдут на обеспечение внутренней безопасности, а окончательная сумма расходов на конференцию будет зависеть "от числа делегаций и их уровня".

Швейцария планирует провести 15-16 июня на курорте Бюргеншток конференцию по Украине, на которой будет рассматриваться формула мира, предложенная украинским президентом Владимиром Зеленским. Берн пригласил на нее более 160 делегаций, в том числе из стран Группы семи, Группы двадцати и БРИКС.

По информации украинских СМИ, участие в саммите подтвердили представители от 106 стран мира. Помимо этого сообщается, что для обеспечения безопасности мирного саммита Швейцария мобилизует около 4 000 военнослужащих, а также с 13 по 17 июня в районе саммита будут действовать определенные ограничения воздушного пространства. Это касается некоммерческих полетов и полетов беспилотников. Территория будет постоянно патрулироваться истребителями F/A 18.