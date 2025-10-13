Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Во Франции левая партия выдвинула вотум недоверия новому правительству

    Другие страны
    • 13 октября, 2025
    • 11:30
    Во Франции левая партия выдвинула вотум недоверия новому правительству

    Левая партия "Неподчинившаяся Франция" зарегистрировала в Национальном собрании (нижней палате парламента) проект резолюции о вотуме недоверия правительству.

    Как передает Report, об этом глава парламентской фракции партии Матильда Пано сообщила в соцсети Х.

    "Мы внесли резолюцию о вотуме недоверия, которая приведет к падению правительства Лекорню - 2!" - отметила она.

    Она подчеркнула, что после падения правительства Лекорню в отставку должен подать и глава государства.

    Франция вотум недоверия Матильда Пано
    Fransada solçu partiya yeni hökumətə qarşı etimadsızlıq səsverməsi irəli sürüb

