Во Франции левая партия выдвинула вотум недоверия новому правительству
- 13 октября, 2025
- 11:30
Левая партия "Неподчинившаяся Франция" зарегистрировала в Национальном собрании (нижней палате парламента) проект резолюции о вотуме недоверия правительству.
Как передает Report, об этом глава парламентской фракции партии Матильда Пано сообщила в соцсети Х.
"Мы внесли резолюцию о вотуме недоверия, которая приведет к падению правительства Лекорню - 2!" - отметила она.
Она подчеркнула, что после падения правительства Лекорню в отставку должен подать и глава государства.
🔴⚡️ Nous avons déposé la motion de censure qui fera tomber le #GouvernementLecornu2 !— Mathilde Panot (@MathildePanot) October 13, 2025
Elle est signée par des député·es Ultramarins, communistes, écologistes et l'ensemble du groupe insoumis.
Le pays n'a pas de temps à perdre.
Lecornu tombera et Macron suivra. pic.twitter.com/OiIkOH39G0