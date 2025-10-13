İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    Fransada solçu partiya yeni hökumətə qarşı etimadsızlıq səsverməsi irəli sürüb

    Digər ölkələr
    • 13 oktyabr, 2025
    • 11:46
    Fransada solçu partiya yeni hökumətə qarşı etimadsızlıq səsverməsi irəli sürüb

    Solçu "İtaətsiz Fransa" partiyası Milli Assambleyasında (parlamentin aşağı palatası) hökumətə qarşı etimadsızlıq səsverməsi haqqında qətnamə layihəsini qeydiyyata alıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə partiyanın parlament fraksiyasının rəhbəri Matilda Pano "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib.

    "Biz Lekornyu - 2 hökumətinin süqutuna səbəb olacaq etimadsızlıq səsverməsi haqqında qətnamə təqdim etdik!" - o bildirib.

    M.Pano vurğulayıb ki, Sebastyan Lekornyu hökuməti süqut etdikdən sonra dövlət başçısı da istefa verməlidir.

