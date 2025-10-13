Fransada solçu partiya yeni hökumətə qarşı etimadsızlıq səsverməsi irəli sürüb

Solçu "İtaətsiz Fransa" partiyası Milli Assambleyasında (parlamentin aşağı palatası) hökumətə qarşı etimadsızlıq səsverməsi haqqında qətnamə layihəsini qeydiyyata alıb.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə partiyanın parlament fraksiyasının rəhbəri Matilda Pano "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib.

"Biz Lekornyu - 2 hökumətinin süqutuna səbəb olacaq etimadsızlıq səsverməsi haqqında qətnamə təqdim etdik!" - o bildirib.

M.Pano vurğulayıb ki, Sebastyan Lekornyu hökuməti süqut etdikdən sonra dövlət başçısı da istefa verməlidir.

🔴⚡️ Nous avons déposé la motion de censure qui fera tomber le #GouvernementLecornu2 !



Elle est signée par des député·es Ultramarins, communistes, écologistes et l'ensemble du groupe insoumis.



Le pays n'a pas de temps à perdre.



Lecornu tombera et Macron suivra. pic.twitter.com/OiIkOH39G0