    Во Франции оппозиция внесет резолюцию о вотуме недоверия новому правительству

    Другие страны
    • 13 октября, 2025
    • 07:24
    Во Франции оппозиция внесет резолюцию о вотуме недоверия новому правительству

    Французская правая партия "Национальное объединение" в понедельник, 13 октября, внесет резолюцию о вотуме недоверия новому правительству Франции.

    Как передает Report, об этом в социальной сети X сообщила лидер фракции в парламенте Марин Ле Пен.

    "Как мы заявляли уже несколько дней, правительству будет выражено недоверие со стороны "Национального объединения" и наших союзников из "Союза правых за республику". Завтра мы внесем резолюцию о вотуме недоверия", - написала политик.

    Она призвала президента Франции Эммануэля Макрона немедленно объявить о роспуске Национального собрания (нижняя палата парламента) для проведения новых парламентских выборов. По мнению Ле Пен, граждане страны должны сами высказаться и избрать себе новое большинство.

