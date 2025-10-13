Во Франции оппозиция внесет резолюцию о вотуме недоверия новому правительству

Французская правая партия "Национальное объединение" в понедельник, 13 октября, внесет резолюцию о вотуме недоверия новому правительству Франции.

Как передает Report, об этом в социальной сети X сообщила лидер фракции в парламенте Марин Ле Пен.

"Как мы заявляли уже несколько дней, правительству будет выражено недоверие со стороны "Национального объединения" и наших союзников из "Союза правых за республику". Завтра мы внесем резолюцию о вотуме недоверия", - написала политик.

Она призвала президента Франции Эммануэля Макрона немедленно объявить о роспуске Национального собрания (нижняя палата парламента) для проведения новых парламентских выборов. По мнению Ле Пен, граждане страны должны сами высказаться и избрать себе новое большинство.