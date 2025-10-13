Во Франции оппозиция внесет резолюцию о вотуме недоверия новому правительству
Другие страны
- 13 октября, 2025
- 07:24
Французская правая партия "Национальное объединение" в понедельник, 13 октября, внесет резолюцию о вотуме недоверия новому правительству Франции.
Как передает Report, об этом в социальной сети X сообщила лидер фракции в парламенте Марин Ле Пен.
"Как мы заявляли уже несколько дней, правительству будет выражено недоверие со стороны "Национального объединения" и наших союзников из "Союза правых за республику". Завтра мы внесем резолюцию о вотуме недоверия", - написала политик.
Она призвала президента Франции Эммануэля Макрона немедленно объявить о роспуске Национального собрания (нижняя палата парламента) для проведения новых парламентских выборов. По мнению Ле Пен, граждане страны должны сами высказаться и избрать себе новое большинство.
Последние новости
07:24
Во Франции оппозиция внесет резолюцию о вотуме недоверия новому правительствуДругие страны
06:51
Трамп уверен, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа сохранитсяДругие страны
06:09
БАПОР: В сектор Газа доставлено продовольствие для 1 млн человекДругие страны
05:45
В Удине усилят меры безопасности на матче Италия – Израиль в отборе ЧМ-2026Футбол
05:08
СМИ: При крушении самолета в Техасе погибли два человека - ОБНОВЛЕНОДругие страны
04:49
ВВС Израиля ударили по окрестностям ДамаскаДругие страны
04:16
Трамп пригрозил Путину последствиями, если конфликт с Украиной не будет урегулированДругие страны
03:56
НАТО начинает учения "Стойкий полдень" с участием 71 самолетаДругие страны
03:20