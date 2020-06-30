​Во Франции коронавирусом за сутки заразились 152 человек

Число жертв коронавируса во Франции превысило 29,8 тысячи, в больницах остаются более 8,5 тысячи человек.

Как передает Reportсо ссылкой на зарубежную прессу, об этом 30 июня сообщает министерство здравоохранения страны.

"С начала эпидемии во Франции скончались 29 843 человека, из них 19 346 умерли в больницах, 10 497 - в социальных и медико-социальных учреждениях", - говорится в коммюнике.

В больницах остаются 8 536 заразившихся коронавирусом. За последние сутки были госпитализированы 152 человека. В реанимации находятся 602 больных. За последние 24 часа в реанимацию поступили 8 пациентов. При этом общее число больных в реанимации снизилось на 17 по сравнению с понедельником.

Всего с начала эпидемии 104,6 тысячи человек были госпитализированы с COVID-19, из них более 18 тысяч находились в реанимации. Домой после выздоровления вернулись более 76,2 тысячи человек.