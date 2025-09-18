Во Франции из-за забастовок закрыты около 90% аптек
Другие страны
- 18 сентября, 2025
- 14:24
Порядка 90% аптек закрыты во Франции в рамках общенациональной забастовки против предложенных правительством мер жесткой экономии.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал BFMTV на основе данных Федерации аптекарей.
"Почти 9 из 10 аптек закрыты по всей стране", - приводит канал информацию организации.
Фармацевты, в частности, выступают против сокращения коммерческих скидок на дженерики, которое вступило в силу 1 сентября и направлено на уменьшение расходов на здравоохранение. По мнению фармацевтических ассоциаций, эта мера может привести к закрытию аптек и потере рабочих мест.
