Франция готовится к массовым протестам и забастовкам из-за бюджетной экономии

Сегодня по всей Франции запланировано более 250 демонстраций в знак протеста против планируемого сокращения государственных расходов.

Согласно информации, профсоюзы различных отраслей экономики выступают с требованиями увеличить финансирование государственных услуг, ввести более высокие налоги для состоятельных граждан, а также отменить пенсионную реформу, вызвавшую широкое общественное недовольство.

Ожидается, что на акции протеста выйдут около 800 тыс. человек.

В связи с этим прогнозируются серьезные перебои в транспортной системе страны - будут нарушены дорожное, железнодорожное и воздушное сообщение, а многие школы временно прекратят работу.

Напомним, что главной причиной недовольства протестующих остаются меры бюджетной экономии, предложенные летом (французское правительство поставило цель сократить бюджетный дефицит с 5,8% ВВП в 2024 году до 4,6% в 2026-м) экс-премьером Франции Франсуа Байру. В их числе - пересмотр системы льгот, резкое сокращение государственных расходов и отмена двух праздничных дней. На минувшей неделе новое правительство во главе с Себастьеном Лекорню заявило, что не намерено отменять два праздничных дня.