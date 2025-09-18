Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Франция готовится к массовым протестам и забастовкам из-за бюджетной экономии

    • 18 сентября, 2025
    • 10:05
    Сегодня по всей Франции запланировано более 250 демонстраций в знак протеста против планируемого сокращения государственных расходов.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на французские СМИ.

    Согласно информации, профсоюзы различных отраслей экономики выступают с требованиями увеличить финансирование государственных услуг, ввести более высокие налоги для состоятельных граждан, а также отменить пенсионную реформу, вызвавшую широкое общественное недовольство.

    Ожидается, что на акции протеста выйдут около 800 тыс. человек.

    В связи с этим прогнозируются серьезные перебои в транспортной системе страны -  будут нарушены дорожное, железнодорожное и воздушное сообщение, а многие школы временно прекратят работу.

    Напомним,  что главной причиной недовольства протестующих остаются меры бюджетной экономии, предложенные летом (французское правительство поставило цель сократить бюджетный дефицит с 5,8% ВВП в 2024 году до 4,6% в 2026-м)  экс-премьером Франции Франсуа Байру. В их числе - пересмотр системы льгот, резкое сокращение государственных расходов и отмена двух праздничных дней. На минувшей неделе новое правительство во главе с Себастьеном Лекорню заявило, что не намерено отменять два праздничных дня. 

    Fransa büdcəyə qənaət səbəbindən kütləvi etirazlara və tətillərə hazırlaşır
    France braces for mass protests and strikes over austerity measures

