    Другие страны
    • 18 сентября, 2025
    • 16:23
    Эйфелеву башню закрыли из-за забастовки

    Эйфелева башня - главный туристический объект Парижа - закрыта для посетителей в четверг из-за забастовок.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в уведомлении, опубликованном на официальном сайте монумента.

    "В связи с общенациональной забастовкой 18 сентября Эйфелева башня в настоящий момент закрыта", - отмечается в тексте.

    В то же время площадь под башней остается открытой для посетителей до 21:00.

    Во Франции 18 сентября проходит общенациональная забастовка в знак протеста против предложенных правительством мер жесткой экономии. Власти ожидают, что по всей стране в манифестациях примут участие около 900 тыс. человек. Для обеспечения порядка МВД задействует более 80 тыс. полицейских и жандармов, а также бронетехнику и беспилотники.

    В Париже марш начнется во второй половине дня, тогда как в Лионе, Нанте и Ницце акции проходят с самого утра и уже сопровождались столкновениями с полицией.

    Франция Эйфелева башня акции протеста МВД
