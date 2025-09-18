İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu

    Eyfel qülləsi bağlanıb

    Digər ölkələr
    • 18 sentyabr, 2025
    • 16:45
    Eyfel qülləsi bağlanıb

    Parisin əsas turizm obyekti olan Eyfel qülləsi tətillər səbəbindən bu gün ziyarətçilər üçün bağlanıb.

    "Report" TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə abidənin rəsmi saytında dərc edilmiş bildirişdə deyilir.

    "Sentyabrın 18-də ümummilli tətillə əlaqədar olaraq Eyfel qülləsi bağlıdır", - məlumatda qeyd olunur.

    Eyni zamanda, qüllənin altındakı meydan ziyarətçilər üçün saat 21:00-dək açıq qalacaq.

    Paris Tətil Eyfel qülləsi
    Эйфелеву башню закрыли из-за забастовки
    Eiffel Tower closed to visitors amid nationwide strike

    Son xəbərlər

    16:57

    "Oleq Bakinski"nin şikayəti təmin olunmayıb

    Hadisə
    16:53

    Bakıda və rayonlarda güclü külək əsəcək, leysan yağacaq - XƏBƏRDARLIQ - YENİLƏNİB

    Ekologiya
    16:52

    Fransada həbs edilənlərin sayı 100-ə yaxınlaşıb - YENİLƏNİB-4

    Digər ölkələr
    16:48

    "BOA Agency"nin səhmdarlarının yığıncağının gündəliyi genişləndirilib

    Maliyyə
    16:47
    Foto

    "Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisi: Azarkeşlər üçün pit-leyn gəzintisi baş tutub

    Formula 1
    16:46
    Foto

    İslamabadda Azərbaycanın Dövlət Suverenliyi Gününə həsr olunan seminar keçirilib

    Xarici siyasət
    16:45

    Eyfel qülləsi bağlanıb

    Digər ölkələr
    16:42

    "Neftçi" rəsmisi: "Qərarın qüvvədə saxlanılması futbolçumuzun karyerasına böyük zərbədir"

    Futbol
    16:37

    Corc Rassell xəstəlik səbəbindən Bakıda mətbuat konfransını buraxıb

    Formula 1
    Bütün Xəbər Lenti