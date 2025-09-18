Eyfel qülləsi bağlanıb
Digər ölkələr
- 18 sentyabr, 2025
- 16:45
Parisin əsas turizm obyekti olan Eyfel qülləsi tətillər səbəbindən bu gün ziyarətçilər üçün bağlanıb.
"Report" TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə abidənin rəsmi saytında dərc edilmiş bildirişdə deyilir.
"Sentyabrın 18-də ümummilli tətillə əlaqədar olaraq Eyfel qülləsi bağlıdır", - məlumatda qeyd olunur.
Eyni zamanda, qüllənin altındakı meydan ziyarətçilər üçün saat 21:00-dək açıq qalacaq.
