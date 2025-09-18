Fransada tətillər səbəbindən apteklərin 90 %-i bağlanıb
Digər ölkələr
- 18 sentyabr, 2025
- 14:39
Fransada hökumətin təklif etdiyi sərt qənaət tədbirlərinə qarşı ümummilli tətil çərçivəsində apteklərin təxminən 90 %-i bağlanıb.
"Report"un TASS-a istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə BFMTV telekanalı Əczaçılar Federasiyasının məlumatlarına əsaslanaraq bildirib.
"Ölkə üzrə demək olar ki, hər 10 aptekdən 9-u bağlıdır", - kanal təşkilatın məlumatını təqdim edib.
Əczaçılar, xüsusilə, sentyabrın 1-dən qüvvəyə minən və səhiyyə xərclərinin azaldılmasına yönəlmiş tədbirlərə qarşı çıxırlar. Əczaçılıq assosiasiyalarının fikrincə, bu tədbir apteklərin bağlanmasına və iş yerlərinin itirilməsinə səbəb ola bilər.
