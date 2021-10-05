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Во Франции два тюремных охранника взяты в заложники

Во Франции два тюремных охранника взяты в заложники Два тюремных охранника были взяты в заложники в тюрьме Конде-сюр-Сарт на северо-западе Франции
Другие страны
5 октября 2021 г. 14:03
Во Франции два тюремных охранника взяты в заложники

Два тюремных охранника были взяты в заложники в тюрьме Конде-сюр-Сарт на северо-западе Франции.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, согласно заявлению министерства юстиции Франции один из охранников был ранен в правый глаз.

На данный момент ведутся переговоры, чтобы попытаться обеспечить освобождение заложников. Подразделения безопасности в тюрьме были мобилизованы, в тюрьму были направлены дополнительные силы.

Французская телекомпания BFMTV сообщила, что подозреваемый в захвате заложников отбывал длительный срок за изнасилование и убийство.

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